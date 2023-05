Indiana Jones, la saga continuerà? Disney conferma 'nuove possibili espansioni'

Dal Festival di Cannes non arrivano solo le lacrime di Harrison Ford durante la standing ovation di Indiana Jones e Il quadrante del destino, che ha avuto la sua premiere mondiale in queste ore, ma anche importanti novità sul futuro della saga.

Secondo quanto riportato da IndieWire in esclusiva, infatti, il ceo della Disney Bob Iger ha dichiarato alla testata, durante la festa celebrativa organizzata a Cannes per Indiana Jones nel corso della tarda serata di giovedì 18 maggio, che la Disney può considerare future espansioni della saga di Indiana Jones, anche se il quinto episodio Indiana Jones e Il quadrante del destino sarà l'ultima volta per Harrison Ford nei panni del mitico archeologo.

A questo proposito va segnalato che da mesi circolano voci (a dir poco contrastanti) su una possibile serie tv ambientata nel mondo di Indiana Jones incentrata su nuovi personaggi: che sia questa la formula che si nasconde dietro la dicitura 'future espansioni' citata da Iger ai microfoni di IndieWire, ovvero progetti spin-off della saga creata da George Lucas e Steven Spielberg dedicata a vecchi volti noti o avventurieri inediti? Chiaramente ora come ora tutti i riflettori sono puntati su Indiana Jones e Il quadrante del destino, motivo per cui ogni eventuale aggiornamento su un proseguimento del franchise in qualche forma dovrà aspettare.

Indiana Jones e Il quadrante del destino arriverà nelle sale dal 28 giugno prossimo.