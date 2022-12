Indiana Jones e la Ruota del Destino, Karen Allen sarà nel film? La risposta dell'attrice

L'estate prossima sarà il periodo in cui potremo nuovamente vedere nelle sale Harrison Ford nei panni di Indiana Jones nel quinto capitolo del franchise, Indiana Jones e la Ruota del Destino. Negli ultimi mesi sono aumentate le voci sui possibili ritorni di altri personaggi della saga, in particolare Marion Ravenswood.

Intervistata da Showbiz411, Karen Allen è riuscita a schivare in qualche modo la risposta diretta alla domanda sulla possibilità di rivedere Marion in Indiana Jones:"Potrei dirtelo ma poi dovrei ucciderti! Seriamente, non posso dire una parola".



Harrison Ford si è sempre dimostrato determinato a tornare in uno dei ruoli maggiormente iconici della propria carriera e ora il momento è arrivato.

Diretto da James Mangold, Indiana Jones e la Ruota del Destino sarà nelle sale cinematografiche la prossima estate, con un cast di grande livello: oltre a Ford ci saranno Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook e Mads Mikkelsen. Non perdetevi il trailer di Indiana Jones e la Ruota del Destino, l'ultimo capitolo cinematografico della saga inaugurata da Steven Spielberg e diventata una delle più famose e apprezzate della storia del cinema.



Voi cosa ne pensate del quinto film di Indiana Jones? Vi aspettate il ritorno di qualche volto noto della saga?

Nel frattempo Harrison Ford ha risposto alla domanda sull'eventuale passaggio di testimone di Indiana Jones.