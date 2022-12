Indiana Jones e la Ruota del Destino, John Williams svela una novità sul finale!

Il compositore John Williams è intervenuto pubblicamente per parlare di Indiana Jones e la Ruota del Destino, il quinto capitolo cinematografico della saga con protagonista Harrison Ford nei panni del celebre personaggio. Williams ha anticipato la musica del film nel corso di un concerto in Italia e ha parlato del finale.

Il piano della produzione, secondo le dichiarazioni di Williams, è quello di girare un doppio finale. Ecco le sue rivelazioni:"Quindi abbiamo appena completato il film. Abbiamo forse un altro finale da girare, forse tra un paio di settimane".



Quanto confessato da John Williams potrebbe significare che la produzione non ha ancora ben chiaro quale conclusione dare al film, tenendosi aperte due possibilità per poi scegliere l'opzione definitiva in fase di montaggio.

Al Comic-Con in Brasile di qualche giorno fa, Disney ha svelato con il trailer il titolo in italiano di Indiana Jones 5, che vedrà tornare il noto archeologo interpretato da Harrison Ford al centro di una nuova appassionante avventura.



Nel cast di Indiana Jones 5 anche Phoebe Waller-Bridge, John Rhys-Davies, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Toby Jones e Antonio Banderas.

Molti fan si chiedono se Indiana Jones passerà il testimone dopo questo film: di sicuro sarà l'ultimo per Harrison Ford, che ha dichiarato che lascerà il personaggio al termine del quinto capitolo della saga iniziata negli anni '80 da Steven Spielberg.

Ma nel frattempo i fan si chiedono: quale finale verrà riservato a Indiana Jones e la Ruota del Destino?