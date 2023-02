Indiana Jones e La ruota del destino, John Williams ha creato 90 minuti di musica inedita

Nel corso di una recente intervista promozionale concessa a Variety, il maestro John Williams ha commentato il suo lavoro sulla colonna sonora di Indiana Jones e La ruota del destino, quinta volta per lui e le sue preziose note nella saga con protagonista Harrison Ford.

Stando alle sue dichiarazioni, John Williams ha registrato 90 minuti di materiale completamente nuovo per Indiana Jones e La ruota del destino, incorporando temi familiari della saga creata da George Lucas e Steven Spielberg e rivisitandoli a suo modo, oltre ovviamente a creare musiche nuove di zecca come quelle per il personaggio di Phoebe Waller-Bridge, Helena Shaw, la 'figlioccia' di Henry Jones Jr.

"Credo di aver scritto circa un'ora e mezza di musica, forse di più", ha spiegato Williams a Variety. "Ma sono abbastanza soddisfatto del lavoro svolto. C'è tanto nuovo materiale. Il vecchio materiale funziona molto bene ancora oggi, e per me è un termine di paragone, ma mi sono divertito molto a rovistarlo e ho anche scritto un nuovo tema per Phoebe Waller-Bridge, che è una meravigliosa attrice." Tanto quanto Harrison Ford e Steven Spielberg, che però per questo capitolo tornerà solo in qualità di produttore avendo lasciato la regia a James Mangold, John Williams è stato un punto fermo del franchise sin dal suo inizio nel 1981 con I predatori dell'arca perduta. Il compositore ha condiviso anche il suo entusiasmo per il ritorno di Harrison Ford e la dinamica di Indiana Jones con Helena: "Harrison è meraviglioso in questo film. Ha davvero un bell'aspetto, si muove magnificamente. La parte migliore per me è l'interazione tra lui e Phoebe: è spiritosa, brillante e scattante, come un duetto che va avanti per due ore."

Indiana Jones 5 uscirà il 30 giugno negli USA. John Williams è candidato agli Oscar 2023 per la colonna sonora di The Fabelmans, che lo ha reso il più anziano nominato nella storia dell'Academy e potrebbe portarlo a vincere il suo sesto Oscar.