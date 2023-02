Indiana Jones e La ruota del destino, James Mangold: 'Harrison Ford è un eroe perfetto'

A qualche settimana dal debutto del nuovo spot ufficiale di Indiana Jones e La ruota del destino durante il Super Bowl 2023, il nuovo regista della saga James Mangold ha discusso l'importanza di Harrison Ford nel ridefinire i canoni della figura dell'eroe sul grande schermo.

Il quinto episodio della saga uscirà a giugno 2023 e segnerà il grande ritorno di Harrison Ford nei panni di Indiana Jones per la prima volta dall'ormai lontanissimo 2008, anno di uscita di Indiana Jones e Il regno del teschio di cristallo. Il nuovo film segnerà una 'prima volta' per il franchise, dato che segnerà il debutto di un regista diverso da Steven Spielberg, autore di tutti i quattro precedenti episodi: Mangold, noto per una serie di titoli apprezzatissimi come Copland, Walk the Line, Logan e Ford v Ferrari, si è seduto con The Hollywood Reporter e ha parlato della collaborazione con la star:

"C'è molto di più della semplice credibilità della performance", ha spiegato Mangold. "Quello che ho scoperto lavorando con lui - e non posso dire di esserne rimasto totalmente sorpreso, basta andare a vedere la sua carriera per farsi un'idea della sua dedizione a questo lavoro - è il modo instancabile in cui cerca di migliorare ogni singola scena. Mentre stiamo girando, cerca sempre nuovi modi per renderla più simile alla vita, eliminare quei piccoli momenti falsi prettamente cinematografici e allo stesso tempo farsi beffe del suo stesso personaggio. E' come se celasse dentro di se un innato senso di come essere un eroe sul grande schermo, ma contemporaneamente agisce per minare i tropi dell'uomo eroico e le sue caratteristiche salienti."

Indiana Jones 5 uscirà il 30 giugno 2023 negli Stati Uniti, con la data italiana che sarà rivelata prossimamente. Per altri contenuti scoprite l'astronomico budget di Indiana Jones e La ruota del destino.