Indiana Jones e La ruota del destino: insomma, ci sarà o non ci sarà il viaggio nel tempo?

Il primo trailer di Indiana Jones e La ruota del destino ha anticipato tante scene e situazioni suggestive tratte dal quinto e ultimo film della saga con protagonista Harrison Ford, ma non si è minimamente pronunciato sul tema più scottante: il viaggio nel tempo.

Come di certo saprete se ci seguite quotidianamente, da circa ottobre 2021 grazie ad alcune foto dal set ha preso il là una teoria su Indiana Jones 5 e i viaggi nel tempo divenuta sempre più popolare nel corso dei mesi: durante i lavori del film James Mangold, infatti, Harrison Ford e Phoebe Weller-Bridge sono stati immortalati mentre avevano a che fare con un gruppo di comparse vestite da soldati dell'Impero Romano impegnate in una scena di battaglia.

Ora il filmato promozionale mischia le carte in regola, senza scoprire i propri assi: il titolo (Il quadrante del destino, letteralmente, adattato in La ruota del destino) di certo sembra strizzare l'occhio ad una trama in qualche modo legata al tempo, e anche se una storia ambientata in due diversi periodi storici con Giovane Indiana Jones e Vecchio Indiana Jones sarebbe la risposta più logica, molti fan sui social stanno già saltando alla conclusione che il viaggio nel tempo farà parte di Indiana Jones 5.

"Forse il 'quadrante del destino' è qualcosa di simile al Meccanismo di Anticitera? Gli apparenti salti temporali potrebbero essere linee temporali alternative, viaggi nel tempo o qualcos'altro?" ha postato su Twitter un appassionato, con un altro che ha puntualizzato che il titolo 'Dial of Destiny' "suona decisamente come un viaggio nel tempo". Un'altra teoria la fa più 'semplice', suggerendo che il quadrante del tempo "si riferisce ad un quadrante che può far invecchiare qualcuno o farlo tornare giovane, ecco perché l'Harrison Ford ringiovanito". Naturalmente James Mangold non si è sbottonato su questo argomento, ha etichettato come 'flashback' le scene in cui Harrison Ford appare ringiovanito e di fronte ai presunti leak sul viaggio nel tempo ha precisato che finora non c'è stato alcun test-screening del film. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Indiana Jones e La ruota del destino non ha ancora una data d'uscita ufficiale per il mercato italiano, ma sappiamo che uscirà il 30 giugno 2023 negli USA. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.