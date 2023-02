Indiana Jones e la ruota del Destino, il film con Harrison Ford debutterà a Cannes?

A pochi minuti dalla conferma ufficiale del rinnovo di 1923 per una seconda stagione, torniamo a parlare di Harrison Ford grazie a nuove indiscrezioni sulla possibile premiere mondiale di Indiana Jones e La ruota del destino.

Nello stesso report riguardante il debutto di Oppenheimer di Christopher Nolan a Cannes, infatti, il magazine francese Le Film Français cita, tra i probabili 'blockbuster' che saranno presentati in anteprima mondiale sul tappeto rosso della Coriste, proprio il nuovo capitolo della saga di Indiana Jones, il primo che non vedrà Steven Spielberg in qualità di regista (il creatore della saga rimane come produttore esecutivo, con James Mangold che lo ha sostituito nel ruolo di director).

Con un'uscita nei cinema di tutto il mondo fissata per giugno 2023, la presenza di un film così atteso e interpretato da così tante star (oltre a Harrison Ford, anche Mads Mikkelsen e Antonio Banderas, tra gli altri) a Cannes non dovrebbe sorprendere, soprattutto se consideriamo che negli ultimi anni il festival di Thierry Fremaux ha ben volentieri accolto blockbuster e titoli mainstream di tutti i tipi per rivaleggiare con il glamour pop di Venezia: pensiamo ad esempio a Top Gun: Maverick, che l'anno scorso decollò verso tutti i suoi record proprio dal tappeto rosso di Cannes, oppure ad un'altra recente uscita targata Lucasfilm, Solo: A Star Wars Story di Ron Howard, che nel 2018 venne presentato proprio al festival francese.

Chiaramente al momento si tratta solo di indiscrezioni, ed è ancora presto per saperne di più: rimanete con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.