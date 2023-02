Indiana Jones e La ruota del destino è costato quasi come Avatar 2: Disney svela il budget

In attesa di scoprire se Indiana Jones e La ruota del destino debutterà a Cannes, la Walt Disney Company ha rivelato il budget ufficiale del quinto capitolo della saga con protagonista Harrison Ford...che, e a quanto pare, è costato quasi quanto Avatar: La via dell'acqua!

Nell'annuncio, pubblicato Forbes, la Disney ha infatti rivelato di aver sborsato quasi 300 milioni di dollari per Indiana Jones e La ruota del destino (294,7 milioni di dollari, per l'esattezza), una cifra che rende il film scritto e diretto da James Mangold quello di gran lunga più costoso della saga...nonché uno dei film più costosi di tutti i tempi: basti pensare che il film più recente del franchise, Indiana Jones e Il regno del teschio di cristallo, uscito nel 2008, aveva un budget di 185 milioni di dollari (investimento ampiamente ripagato grazie ai quasi 800 milioni di dollari incassati al botteghino globale).

Recentemente, sempre la Disney aveva fatto parlare di sé per le questioni legate al budget di Avatar: La via dell'acqua, vicine ai 350 milioni di dollari, una cifra che però includeva anche tantissimi costi collaterali nonché quelli (probabilmente) per la produzione di Avatar 3, girato back-to-back e attualmente in fase di post-produzione.

Ricordiamo che Indiana Jones e La ruota del destino sarà il primo film della serie a non essere diretto da Steven Spielberg, che aveva ha diretto e co-scritto tutti e quattro i film precedenti. Oltre ad Harrison Ford, però, torneranno tanti volti storici del franchise, come John Rhys-Davies nei panni del di Sallah, apparso l'ultima volta nel terzo film della serie, il grande cult Indiana Jones e l'ultima crociata uscito nel 1989, e anche il leggendario compositore John Williams, che ha scritto la colonna sonora di tutti i quattro film di Indiana Jones.

Indiana Jones 5 uscirà a giugno prossimo in Italia (non c'è ancora una data ufficiale, si prevede tra il 28 o il 29 giugno) e il 30 giugno negli USA. Guardate il trailer di Indiana Jones e La ruota del destino.