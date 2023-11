Indiana Jones e la Ruota del Destino arriva su Disney+! Ecco la data

È stata rilasciata in maniera ufficiale la data d’uscita di Indiana Jones e il Quadrante del Destino sulla piattaforma di streaming del colosso dell’intrattenimento. L’ultimo film della saga con Harrison Ford arriverà su Disney+ accompagnato da un documentario intitolato Timeless Heroes: Indiana Jones and Harrison Ford.

Dopo aver parlato della scena eliminata in Indiana Jones 2, torniamo a parlare della saga con al centro l’archeologo più famoso del cinema per riportare le date d’uscita in streaming e in versione fisica, entrambe rese ufficiali dalla Disney.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà disponibile nel catalogo Disney+ dal primo dicembre 2023 e sarà un’esclusiva della piattaforma, al contrario di quanto successo per gli altri capitoli della saga. Insieme al lungometraggio, la Casa di Topolino ha annunciato l’uscita di un documentario dietro le quinte che metterà al centro della narrazione la star di Hollywood, Harrison Ford e il suo alter ego sullo schermo, Indiana Jones.

La Disney ha anche annunciato che, dopo pochi giorni dal debutto sulla piattaforma televisiva, sarà disponibile la versione fisica del film in 4k Ultra HD, Blu-Ray e DVD. In uscita il 5 dicembre 2023, l’edizione home video sarà corredata da un Making of in 5 episodi e da una versione con la traccia della colonna sonora di John Williams isolata.

In attesa di poter vedere a casa l’ultimo film del franchise, vi lasciamo alla recensione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino.