Indiana Jones e la Ruota del Destino, annunciata la classificazione del film

Sarà un'estate molto torrida per i fan di Indiana Jones che verranno catapultati per l'ennesima volta nel franchise con protagonista Harrison Ford nel film Indiana Jones e la Ruota del Destino. Poche ore fa è stato ufficializzata la classificazione del film, che dovrebbe essere l'ultima apparizione di Ford nel ruolo di Indy.

MPAA ha annunciato che il film è stato ufficialmente classificato come PG-13, in quanto nel film sono presenti "sequenze di violenza e azione, linguaggio volgare e fumo".



Sembra essere nel destino di Indiana Jones ricevere un PG-13, dopo che nel 1984 proprio Indiana Jones e il Tempio Maledetto portò all'istituzione di questa classificazione.



Siete pronti a tornare nel mondo di Indiana Jones? La Ruota del Destino è il quinto capitolo del franchise e il primo non diretto da Steven Spielberg, che rimane nel progetto nelle vesti di produttore. Al timone di Indiana Jones 5 c'è James Mangold con Harrison Ford che, nonostante abbia da poco compiuto 80 anni, torna ad interpretare uno dei personaggi maggiormente iconici della propria carriera.



Nel cast di Indiana Jones 5 anche Phoebe Waller-Bridge, insieme a Mads Mikkelsen e Antonio Banderas.



Prodotto da LucasFilm e Amblin Entertainment, Indiana Jones e la Ruota del Destino diretto da James Mangold verrà distribuito in estate da Walt Disney Studios Motion Pictures, dopo i vari slittamenti della produzione dovuti alla pandemia degli ultimi anni. Sul nostro sito trovate un approfondimento su Indiana Jones 5. Basterà il ritorno di Harrison Ford?