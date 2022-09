Indiana Jones, reunion tra Harrison Ford e Shorty al D23: 'Ti voglio bene, Indy!'

Nonostante l'età avanzi, Indiana Jones sembra scoppiare di salute: l'archeologo/avventuriero interpretato da Harrison Ford continua ad essere, a ormai 40 anni dal suo esordio, uno dei personaggi più amati del mondo del cinema, come dimostrano le continue dimostrazioni d'affetto ricevute dai fan e dai vecchi compagni di viaggio.

Già, perché al D23 Expo di Disney" Indiana Jones è stato grande protagonista: del quinto film dedicato al personaggio ideato da Steven Spielberg sono stati svelati durante l'evento costumi e concept art, ma nel frattempo i presenti hanno potuto assistere anche ad un'attesissima reunion che ci riporta dritti al 1984, anno di Indiana Jones e il Tempio Maledetto.

Al D23 era infatti presente Ke Huy Quan, sulla cresta dell'onda dopo il successo di Everything Everywhere All At Once e futura star della seconda stagione di Loki: entrato nel cuore dei fan all'epoca del secondo film su Indy grazie al ruolo di Shorty, l'attore vietnamita naturalizzato americano non ha perso l'occasione di riabbracciare il suo vecchio mentore!

"Ti voglio bene, Indy" si legge nella caption della foto pubblicata dall'attore ormai 51enne che appare qui con un gran sorriso stampato in volto nel riabbracciare il buon Harrison. Reunion e amarcord a parte, comunque, recentemente John Williams ha suonato un brano della colonna sonora di Indiana Jones 5 durante un suo live.