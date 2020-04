Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo: Harrison Ford stasera su Iris

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo andrà in onda stasera su Iris alle 21.10. Nonostante il passare degli anni, Indiana Jones è sempre pronto all'avventura: questa volta è alla ricerca del leggendario teschio di cristallo di Akator, reliquia al centro di miti e leggende. Ma anche i russi sono sulle tracce del manufatto.

Criticato e dileggiato oltre ogni immaginazione, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo è effettivamente un passo falso per la saga creata da Steven Spielberg e con protagonista Harrison Ford.



L'amato avventuriero è qui fuori tempo massimo, vuoi per l'età dell'attore, vuoi per una sceneggiatura poco verosimile e ricca di soluzioni pseudo-parodiche nella loro esasperata ricerca di un facile intrattenimento a prova di grande pubblico Il solido cast, nel quale spicca Cate Blanchett nei panni della Dr.ssa Irina Spalko, e la regia di Spielberg salvano l'operazione dal tracollo totale ma certo da Indy ci si attendeva qualcosa di più.



In attesa dell'annunciato quinto capitolo - in progetto da anni - che si spera riporti alla giusta gloria il mitico personaggio.

La recensione di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo è disponibile qui. Il film andrà in onda stasera alle 21.10 su Iris.