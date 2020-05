Indiana Jones, quando Harrison Ford fu torturato da Barbra Streisand dominatrice sessuale

Indiana Jones e il Tempio Maledetto, secondo capitolo della saga con Harrison Ford diretta da Steven Spielberg, fu la scena di un delitto davvero particolare che vide coinvolta la star Barba Streisand.

Nel corso delle riprese, infatti, quando arrivò il momento di realizzare la famosa scena delle frustate, Ford si preparò al ciak totalmente ignaro del fatto che la aveva architettato uno scherzo a dir poco sadico: una volta che fu incatenato alla una grossa pietra della scenografia, sul set apparve Barbra Streisand, per giunta vestita con un abito di pelle da dominatrice sessuale.

La Streisand, spietata, iniziò a frustare l'attore urlando: "Questo è per 'Una strada, un amore', il peggior film che abbia mai visto!". E dopo averlo torturato per il war-movie romantico di Peter Hyams in cui Ford fu protagonista nel 1979 con Lesley-Anne Down, l'attrice gliene ha data un'altra per Star Wars: Una Nuova Speranza e per tutti i soldi che aveva guadagnato con la saga: lo "scherzo" fu interrotto solo quando Carrie Fisher, presente, si interpose per proteggere Ford, e Irvin Kershner rimproverò Steven Spielberg urlandogli: "È così che gestisci i tuoi film?!"

La cosa più bella di tutte però è che l'intera sequenza venne filmata, e anche se con una qualità infima per gli standard di oggi potete visionarla in calce all'articolo (insieme alla vera scena del film).

