Indiana Jones, quando il film con Harrison Ford rischiò di uccidere un membro della troupe

Action movie fa rima con pericolo e nella storia del genere d'azione non sono pochi gli incidenti che si contano sul set per via dei folli stunt, quasi al limite dell'assurdo. La saga di Indiana Jones non fa eccezione, vantando addirittura un direttore della fotografia spericolato!

Sebbene Harrison Ford fece la maggior parte degli stunt in Indiana Jones - L'ultima crociata, l'attore non rischiò la vita quanto il leggendario direttore della fotografia Douglas Slocombe, famoso per sua collaborazione con Steven Spielberg. Pare, infatti, che Slocombe si muovesse in maniera decisamente pericolosa sul set in quanto, una volta trovata una bella inquadratura, nulla avrebbe potuto farlo desistere dal portarla al termine. Il problema è che le riprese migliori rischiavano di uccidere Slocombe tanto che in Indiana Jones, i predatori dell'arca perduta il direttore della fotografia rischiò di morire.

Pare, infatti, che durante delle riprese intorno a una scogliera, Slocombe non riuscisse più a scendere dalla struttura rocciosa, alta oltre 100 metri. È stato dunque compito della troupe impedire che Slocombe potesse precipitare evitando così un terribile incidente. Un arduo lavoro, se pensate che oltre i propri compiti, la troupe dovette anche "badare" a Slocombe!

Proprio Spielberg ha spiegato come Dougie Slocombe non guardasse mai i propri piedi, ma solo la telecamera camminando persino all'indietro: "Quando Dougie punta gli occhi sulla telecamera, è in un altro mondo. È nella terra della fantasia cinematografica e non si rende conto di essere un semplice mortale".

