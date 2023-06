Indiana Jones e Il quadrante del destino, si al viaggio nel tempo: parla Frank Marshall

Oltre alla conferma che la saga di Indiana Jones potrà continuare anche senza Harrison Ford e Henry Jones Jr, il produttore del franchise Frank Marshall ha adesso commentato uno degli aspetti più intriganti di Indiana Jones e Il quadrante del destino, quello relativo al viaggio nel tempo.

In una nuova intervista per la rivista SFX, non a caso specializzata di fantascienza, il produttore ha confermato che il manufatto che da il titolo al nuovo episodio della saga di Indiana Jones, vale a dire Il quadrante del destino, può essere utilizzato per viaggiare nel tempo. "Il quadrante del destino è perfetto per noi, sentivamo che era giunto il momento", ha detto il produttore Frank Marshall nel nuovo numero della celebre rivista. "Si tratta di matematica e tempo. Cerchiamo sempre di avere una sorta di connessione con la vera archeologia, e dovete sapere che c'è tutta una mitologia nel quadrante del destino che esiste davvero, nel nostro mondo. Si è rivelato l'artefatto perfetto per questo film".

Che Il quadrante del destino, scritto e diretto da James Mangold, possa diventare dunque il film più fantascientifico di sempre della saga di Indiana Jones, più fantascientifico dell'ingiustamente bistrattato Indiana Jones e Il regno del teschio di cristallo? Frank Marshall: "Beh, sì e no, diciamo. La trama funziona perché ha fondamenti molto scientifici. O per lo meno, immagino che lo siano! Ma per quello che avevamo in mente di fare funziona davvero e crea un sacco di grandi punti interessanti nella trama. La domanda è, se puoi controllare il tempo, come in Ritorno al futuro, cambieresti le cose? E cosa significherebbe? Questa è una grande domanda per tutti, e certamente è al centro del nostro film".

Indiana Jones e Il quadrante del destino arriverà dal 28 giugno nelle sale italiane. E, a proposito di tempo, scoprite in che ordine guardare i film della saga di Indiana Jones.