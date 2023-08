Indiana Jones e Il quadrante del destino, tonfo totale al box office per Disney

Il flop al box office di Indiana Jones e Il quadrante del destino è sempre più tangibile, con l'ultima avventura dell'eroe archeologo di Harrison Ford che nel suo sesto week-end di programmazione negli Stati Uniti ha incassato appena 1,5 milioni di dollari.

In Nord-America il film scritto e diretto da James Mangold e targato Lucasfilm/Disney ha incassato solo 170 milioni di dollari, performando leggermente meglio all'estero dove ha incassato 198 milioni per un totale globale di 368 milioni di dollari: a questo punto è essenziale tenere a mente che la performance del film è stata molto deludente per i vertici dello studio, considerato che il budget del film ha raggiunto la cifra stratosferica di 300 milioni di dollari.

Colpito dal fenomeno Barbenheimer come accaduto a Mission: Impossible 7 e a La casa dei fantasmi, la quinta avventura di Indiana Jones è riuscita a trovare un minimo di conforto solo in alcuni specifici mercati internazionali come l'Italia, oltre a Germania, Francia, Spagna e Giappone, mercati in cui il film ha fatto molto meglio in paragone agli USA, con cali che vanno dal -26% al -45% durante il sesto fine settimana. Ma sebbene queste cifre suggeriscano un certo livello di tenitura e coinvolgimento del pubblico nei paesi citati, non sono state sufficienti per portare il box office globale alle vette che la Disney si sarebbe aspettata per un franchise così amato.

Riuscirà Indiana Jones e Il quadrante del destino a recuperare il suo budget grazie allo streaming e alle vendite dell'home-video fisico? Staremo a vedere.