Indiana Jones e il quadrante del destino, svelate nuove immagini sul look di Harrison Ford

Dopo la rivelazione della durata di Indiana Jones e il quadrante del destino - sarà il più lungo della saga, - Total Film Magazine ha svelato nuove immagini che mostrano il celebre archeologo armato di frusta nel suo inconfondibile look.

"Esclusivo" scrive l'account Twitter di Total Film. "Ecco un nuovo sguardo esclusivo su Harrison Fors e Phoebe Waller-Bridge in #IndianaJones e il quadrante del destino", con tanto di emoji dedicata. Da parte sua, così dichiara Harrison Ford a Total Film: "Ho sempre desiderato che il mio personaggio giungesse a compimento. Volevo vederlo in una fase successiva della sua vita, al di là dell'entusiasmo e delle capacità di quand'era giovane, ormai assediato dall'età e dal soffocante mondo accademico. Inoltre, mi sarebbe piaciuto vederlo in un'avventura inaspettata e imprevista".

Diretto da James Mangold e scritto da ben quattro sceneggiatori (James Mangold, Jez Butterworth, John.Henry Butterworth, David Koepp), Indiana Jones e il quadrante del destino è il quinto capitolo della saga, che rivedrà ancora una volta Harrison Ford nei panni del protagonista. Nel cast, oltre a quest'ultimo, figureranno attori del calibro di Phoebe Waller-Bridge (Helena Shaw), Mads Mikkelsen (Jürgen Voller) e Antonio Banderas (Renaldo). Le riprese sono iniziate nel Regno Unito il 4 giugno 2021, non senza una buona dose di inconvenienti – il 25 giugno Harrison Ford si infortunò a una spalla in una scena di combattimento, – per poi concludersi più di otto mesi dopo, il 26 febbraio 2022.

Il quinto capitolo della saga è atteso per il 28 giugno 2023. Nell'attesa, una domanda sorge spontanea: il trailer di Indiana Jones 5 conferma il viaggio nel tempo?