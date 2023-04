Indiana Jones e Il quadrante del destino, svelata la durata: il film più lungo della saga!

Oltre alla pubblicazione delnuovo trailer ufficiale di Indiana Jones e Il Quadrante del Destino, la Star Wars Celebration ha anche offerto alla presidentessa di Lucasfilm Kathleen Kennedy l'opportunità di svelare qualche dettaglio extra sul nuovo film della saga con protagonista Harrison Ford.

Intervista in esclusiva da Collider, la produttrice ha rivelato che l'imminente Indiana Jones e Il quadrante del destino sarà il film più lungo della saga, dato che debutterà nei cinema di tutto il mondo con una durata ufficialmente confermata di 2 ore e 22 minuti. La Kennedy ha ammesso che la crescente popolarità per la "narrazione di lunga durata" concessa dallo streaming 'potrebbe' aver contribuito a questa decisione creativa. Tuttavia, ha anche notato che non tutti i film devono essere per forza lunghissimi e che in questo caso la storia di James Mangold meritava qualche minuto extra. Del resto, per parafrasare lo stesso Indiana Jones, 'non sono i minuti che contano, ma i chilometri'.

Ricordiamo che Indiana Jones e Il quadrante del destino sarà il finale della saga iniziata nel 1981 con I predatori dell'arca perduta di Steven Spielberg e debutterà nei cinema italiani il 28 giugno prossimo e in quelli nord-americani dal 30 giugno. Prima di queste date, il film - il primo del franchise a non essere diretto da Spielberg, rimasto in qualità di produttore dopo aver lasciato le redini del progetto a James Mangold - avrà la sua premiere mondiale al Festival di Cannes nella sezione Fuori Concorso.

