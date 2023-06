Indiana Jones e Il quadrante del destino svela il fato di Mutt di Shia LaBeouf

Il regista James Mangold lo aveva anticipato nelle scorse settimane, ed è stato di parola: come promesso, infatti, Indiana Jones e Il quadrante del destino svela il destino di Mutt, il figlio di Indiana Jones interpretato da Shia LaBeouf nel film Indiana Jones e Il regno del teschio di cristallo.

Durante una toccante sequenza de Il quadrante del destino - ATTENZIONE: prima di proseguire nella lettura, vi ricordiamo che questo articolo è contrassegnato come SPOILER - mentre Indiana Jones e la sua figlioccia Helena stanno cercando la seconda metà del quadrante di Archimede, noto anche come Antikythera, l'avventuriera interpretata da Phoebe Waller Bridge chiede al suo padrino in quale epoca passata gli piacerebbe andare se riuscisse ad usare i poteri del Quadrante per viaggiare indietro nel tempo. Il crepuscolare Indiana Jones di James Mangold, senza mezzi termini, risponde che se potesse tornerebbe indietro nel tempo per impedire a suo figlio di arruolarsi, rivelando agli spettatori che Mutt è rimasto ucciso nella guerra del Vietnam.

Il film, inoltre, ci svela che la morte del personaggio di Shia LaBeouf è stata doppiamente tragica per il protagonista, dato che ha poi provocato anche la rottura del matrimonio tra Indy e Marion. Che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti disponibile in calce all'articolo.

Per altre letture, scoprite se Indiana Jones 5 nasconde una scena post-credit.