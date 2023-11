Indiana Jones e Il quadrante del destino è stato un successo o un flop al box office? In vista dell'arrivo di Indiana Jones 5 in streaming su Disney+, ripercorriamo la performance nelle sale cinematografiche dell'ultimo film della saga di Harrison Ford.

Indiana Jones e Il quadrante del destino ha debuttato nelle sale italiane lo scorso 28 giugno e ha incassato circa 380 milioni di dollari al botteghino mondiale: una cifra purtroppo insufficiente a causa dell'enorme budget di produzione investito dalla Disney nella realizzazione del progetto, che a circa 300 milioni di dollari (una cifra che non include le spese di promozione) fanno di Indiana Jones e Il quadrante del destino uno dei film più costosi mai realizzati, e di conseguenza anche uno dei peggiori flop degli ultimi anni. La speranza è che, tramite le vendite dell'home-video e i diritti di sfruttamento per il passaggio in streaming, Lucasfilm possa rientrare delle ingenti spese, aumentate a dismisura soprattutto per via delle difficoltà produttive causa della pandemia di covid-19.

Interpretato da Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook e Mads Mikkelsen, Indiana Jones e Il quadrante del destino è diretto da James Mangold e scritto da Jez Butterworth, John-Henry Butterworth, David Koepp e James Mangold, con una sceneggiatura basata sui personaggi creati da George Lucas e Philip Kaufman. I creatori della serie Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi, con la colonna sonora composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall'originale I predatori dell'arca perduta nel 1981.

Segnaliamo che su Disney+ è arrivo anche il nuovo film Indiana Jones: Eroi senza tempo, nuovo film documentario dedicato ad Harrison Ford.