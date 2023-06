Indiana Jones e Il quadrante del destino ha una scena post-credit? Ve lo sveliamo

Indiana Jones e Il quadrante del destino, l'ultima avventura di Harrison Ford nei panni di Indiana Jones, è attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche italiane: il film, diretto da James Mangold, nasconde una scena post-credit? Ve lo sveliamo, senza spoiler.

Indiana Jones e Il quadrante del destino è stato fortemente promosso come "conclusione" e "avventura finale" per l'avventuriero titolare, motivo per cui la risposta alla domanda posta in apertura non dovrebbe sorprendere nessuno: no, Indiana Jones e Il quadrante del destino non ha una scena post-credit, e il pubblico che si tratterà fino alla fine dei titoli di coda dopo la conclusione del film non troverà alcuna sorpresa al termine della proiezione.

Anche il finale di Indiana Jones 5, inoltre, non fa nulla per anticipare avventure future, e praticamente tutti gli elementi narrativi impostati nel corso del film vengono risolti prima dell'arrivo dei titoli di coda, quindi una sequenza di titoli di coda si è resa inutile anche come 'ripresa' di una sequenza interna del film. In sostanza, Indiana Jones e il quadrante del destino risolve tutto ciò che deve essere risolto prima che i titoli di coda inizino a girare, senza strizzare l'occhio neppure alla chiacchierata serie tv di Indiana Jones per Disney+ che potrebbe (o meno) essere in lavorazione.

Che cosa ne pensate? Avreste preferito un'ultima scena post-credit o, come già accaduto per Logan, James Mangold ha fatto bene ad evitarle? Ditecelo nei commenti.