Indiana Jones e Il quadrante del destino, sapete che il manufatto esiste davvero?

Da oggi arriva nelle sale italiane Indiana Jones e Il quadrante del destino, ultima avventura di Harrison Ford nei panni del mitico archeologo creato da Steven Spielberg e George Lucas, ma forse non sapete che il manufatto archeologico che dà il titolo al film esiste davvero.

Il "Dial of Destiny", adattato in italiano in 'Quadrante del destino', secondo la premessa del film è quello che viene chiamato il "Meccanismo di Antikythera", e sembra essere un dispositivo che può tornare indietro nel tempo (secondo Harrison Ford, del resto, l'intera storia di Indiana Jones 5 parla del tempo). Ma anche se l'idea di viaggio nel tempo può sembrare esageratamente fantascientifica, come da tradizione anche questo manifestato, proprio come quelli di tutti i precedenti capitoli della saga, è basato su 'fatti reali'...e a differenza dell'Arca e del Santo Graal, è stato effettivamente ritrovato nel nostro mondo.

Il Meccanismo di Antikythera, infatti, è un manufatto storico che attualmente risiede nel Museo Archeologico Nazionale di Atene: fu scoperto nel 1901 in un naufragio al largo dell'isola greca di Antikythera, ma solo molti anni dopo si scoprì qualcosa di estremamente curioso sulle sue proprietà. La scansione di più segmenti dell'oggetto infatti rivelarono che si trattava in realtà di un sistema di ingranaggi complesso e interconnesso progettato per la previsione e l'osservazione, un meccanismo che lo ha reso noto come 'il computer analogico più antico' della storia dell'uomo.

In sostanza, si tratta di un sistema di ingranaggi progettato intorno al II secolo A.C. per studiare i corpi celesti conosciuti: il sole, la luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Ciò per cui è stato progettato è tracciare e prevedere contemporaneamente le posizioni relative di tutti questi diversi oggetti nel cielo e consentire all'operatore di vedere a colpo d'occhio quale sarebbe stata la posizione di ciascuno di essi in un dato momento nel futuro. Ciò includeva cose come le fasi lunari e la tempistica delle eclissi, e aveva anche la funzione di tenere traccia del ciclo quadriennale delle Olimpiadi greche. Ma qualora ve lo steste chiedendo, no, probabilmente Il Meccanismo di Antikythera non può essere usato per tornare indietro nel tempo.

Come al solito, Indiana Jones e Il quadrante del destino giocherà a metà tra realtà e fantasia per 'elevare' le qualità di questo manufatto, conferendogli poteri magici unici perfetti per le atmosfere delle avventure cinematografiche di Henry Jones Jr, che in passato ha avuto già a che fare con cavalieri templari, tempi maledetti, arche dell'alleanza, alieni e soprattutto...nazisti!

Che cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.