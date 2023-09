Indiana Jones e Il quadrante del destino risorge in digitale: vittoria per Harrison Ford

Dopo il flop al box office di Indiana Jones e Il quadrante del destino, l'ultimo film della saga action con protagonista Harrison Ford sembra aver ottenuto una piccola rivincita sul mercato digitale.

In attesa del debutto di Indiana Jones 5 su Disney+, infatti, il film diretto da James Mangold è arrivato in questi giorni sulle principali piattaforme di vod e, come segnalato da IndieWire, si è immediatamente piazzato al primo posto in ben tre diverse classifiche, risultando il film più venduto su iTunes, Google Play e Vudu in contemporanea: dietro Indiana Jones e Il quadrante del destino tutte le altre nuove uscite che hanno esordito in vod in questi giorni, vale a dire Teenage Mutant Ninja Turtles della Paramount, Demeter - Il risveglio di Dracula di Dreamworks e The Boogeyman della Disney. In particolare, tra questi titoli solo solo Indiana Jones 5 è apparso nella top ten di Google Play.

Ricordiamo che, secondo precedenti rapporti, Indiana Jones e il quadrante del destino ha perso circa 100 milioni per Disney al botteghino, a causa soprattutto del costosissimo budget di circa 295 milioni di dollari, che ha reso difficili le speranze di andare in profitto, ma anche per via della troppa vicinanza al fenomeno 'Barbenheimer', che ha letteralmente asfaltato tutta la concorrenza nelle sale.

