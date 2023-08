Indiana Jones e Il quadrante del destino, quando uscirà in streaming su Disney+?

Indiana Jones e Il quadrante del destino è stato un flop totale per Disney al box office, ma non è detto che il film non possa riuscire ad andare in profitto nelle prossime settimane e mesi grazie al ricavato del passaggio in streaming e delle vendite home-video sia fisico che digitale.

A questo proposito, molti fan si staranno sicuramente già chiedendo: quando uscirà Indiana Jones e Il quadrante del destino in streaming su Disney+? Al momento la Disney non ha ancora fornito una data d'uscita ufficiale per il nuovo film di James Mangold con protagonista Harrison Ford, tuttavia come al solito possiamo provare ad 'indovinarla' con un relativo margine di accuratezza in base alle strategie di uscita in streaming dei precedenti film originali Disney.

In un recente annuncio, ad esempio, la Disney ha confermato che La Sirenetta arriverà su Disney+ il 6 settembre 2023, vale a dire 103 dopo aver esordito nei cinema di tutto il mondo, e la stessa finestra temporale sarà utilizzata molto probabilmente con Elemental della Pixar, atteso anche lui sulla piattaforma per il mese di settembre. Cosa significa questo per Indiana Jones 5? Uscito il 30 giugno nelle sale USA, in base a questa finestra di 103 giorni è possibile che Indiana Jones e il quadrante del destino arrivi su Disney+ l'11 ottobre.

C'è comunque la possibilità che quella finestra venga estesa un po' di più, seguendo l'esempio di studios come la Universal (che ha aspettato 120 giorni per mettere in streaming il suo film di successo The Super Mario Bros. Movie su Peacock). Ciò porterebbe spingere Indiana Jones 5 ad un debutto in streaming su Disney+ il 25 ottobre, rispettando il giorno di uscita del mercoledì che la Disney utilizza sempre in questi casi. Al contrario, è possibile che visto l'insuccesso del film lo studio voglia correre ai ripari e anticipare il debutto del film in streaming e sul mercato home-video per iniziare a monetizzare fin da subito.

Naturalmente vi terremo aggiornati quando ne sapremo di più, quindi restate con noi.