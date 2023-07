Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Kathleen Kennedy rischia il posto dopo il flop?

Indiana Jones non sembra scoppiare di salute, per quanto forte possa essere il legame dei fan con Harrison Ford e il suo storico personaggio: pur non essendo stato massacrato all'unanimità dalla critica come il precedente Il Regno del Teschio di Cristallo, questo Quadrante del Destino sembra infatti aver convinto davvero poco.

Gli incassi ben al di sotto delle aspettative stanno infatti spingendo Indiana Jones e il Quadrante del Destino verso il titolo di settimo flop importante della storia di Disney: un risultato che non può certo soddisfare la produzione, e che potrebbe secondo alcune voci causare la caduta di qualche testa nella sala dei bottoni.

La prima indiziata è ovviamente Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm e quindi direttamente coinvolta nella produzione dei film di Indy: la nostra, secondo i rumor, rischierebbe seriamente il posto nel caso in cui il capitombolo dell'archeologo avventuriero al box-office venisse confermato, ma al momento la cosa sembra fermarsi al livello di semplice voce di corridoio, senza conferme effettive che possano dar adito a pensieri di questo tipo.

Certo è, comunque, che davanti a un fallimento di queste proporzioni non è da escludere che ai piani alti venga presa qualche decisione importante: vedremo dunque nei prossimi tempi quali saranno gli sviluppi della questione. James Mangold, intanto, è tornato a parlare della serie TV mai realizzata su Indiana Jones.