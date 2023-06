Indiana Jones e Il quadrante del destino, quanto incasserà il film nel primo week-end?

Da oggi mercoledì 28 giugno arriva nelle sale cinematografiche italiane Indiana Jones e Il quadrante del destino di James Mangold, nuovo episodio della saga d'avventura con protagonista Harrison Ford: quanto incasserà nel week-end di debutto? Vediamolo insieme.

Stando ai primi dati di tracciamento diffusi dagli analisti del box office in queste ore, a pochi giorni dal debutto del film nel mercato Nord-Americano (dove il film è atteso per il prossimo venerdì 30 giugno), Indiana Jones e Il quadrante del destino si affaccia al botteghino con proiezioni abbastanza buone, seppure certamente non travolgenti: come si legge su Deadline, infatti, il quinto ed ultimo episodio della saga con protagonista Harrison Ford punta ad esordire con un box office compreso tra i 60 milioni e i 65 milioni di dollari nel suo fine settimana di tre giorni in Nord America, con il totale globale che dovrebbe salire a 140 milioni di dollari complessivi dei mercati di tutto il mondo.

Inoltre, è importante sottolineare anche che negli Stati Uniti Indiana Jones e Il quadrante del destino riceverà almeno una spinta significativa nel corso della prossima settimana, dato che martedì 4 luglio sarà festeggiato il Giorno dell'Indipendenza, una ricorrenza molto sentita negli USA che spesso e volentieri riempie le sale cinematografiche.

Indiana Jones e Il quadrante del destino è ora in programmazione nelle sale cinematografiche italiane. Per altri contenuti, leggete le parole d'addio di Harrison Ford ad Indiana Jones.