Indiana Jones e il quadrante del destino, Harrison Ford:'L'intera storia parla del tempo'

A ottant'anni suonati, Harrison Ford è tornato ad interpretare uno dei suoi personaggi maggiormente iconici, Indiana Jones, nel nuovo film diretto da James Mangold. L'attore ha parlato del film e di come il lungometraggio analizzi lo scorrere del tempo. Deadline ha riportato le parole di Ford sull'argomento.

I primi venti minuti del film mostrano Ford ringiovanito negli anni '40 e poi c'è uno stacco netto, dal 1944 al 1969, che mostra un Indiana Jones diverso da quello al quale siamo stati abituati nel corso della saga.

Ford ha sottolineato come gli anni passino anche per Indy e non è più l'eroe action dei film precedenti:"Non stavamo fuggendo dall'età del personaggio, quello faceva parte della storia, l'intera storia riguarda il tempo".



Un tema che ricorre spesso nella trama:"Il quadrante parla del tempo, il film parla del tempo, poiché possiamo andare nel passato. E il personaggio parla del tempo, e il tempo sta per scadere. Volevamo inserire quelle sequenze d'azione per riflettere sull'età del personaggio".



Il film sarà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 28 giugno. Non perdetevi tutti i misteri del trailer di Indiana Jones e il quadrante del destino, in attesa di vedere il film sul grande schermo. Il pubblico è impaziente di vedere per l'ultima volta Harrison Ford nel ruolo di Indiana Jones.



Harrison Ford non si ritirerà dal cinema ma lascerà semplicemente il ruolo di Indy.