Indiana Jones e il quadrante del destino, Harrison Ford:'Ecco perché sono serviti 15 anni'

Tra qualche giorno uscirà nelle sale Indiana Jones e il quadrante del destino, quinto capitolo del franchise con protagonista Harrison Ford, e diretto da James Mangold, che per la prima volta sostituisce Steven Spielberg dietro la macchina da presa, a quindici anni dal film precedente del franchise.

Dopo questo lungometraggio, Harrison Ford ha detto basta a Indiana Jones ma non alla recitazione. Intervistato da Digital Spy, l'attore ha parlato degli anni trascorsi tra il quarto e il quinto film:"Beh, non è siamo rimasti seduti dieci anni ad aspettare di avere un'idea. Quando abbiamo finito l'ultimo film credo che nessuno abbia pensato di andare a fare un altro film per diverso tempo. C'erano alcune idee interessanti che erano state proposte per un quinto film ma non si sono del tutto concretizzate per un periodo di tempo".



Dopo anni di tentativi, ecco l'idea vincente:"E poi abbiamo trovato un'idea, una sceneggiatura e una storia forte che volevamo raccontare. Sono molto contento, stiamo arrivando alla fine del tempo di Indiana Jones sul pianeta, e volevo vedere una conclusione della sua storia che si adattasse alla realtà della sua età, e l'effetto che ha su questa persona di cui siamo venuti a conoscenza negli anni. La sensazione che ho avuto è la sensazione che provi quando hai realizzato qualcosa e puoi guardarlo o puoi ricordare di averlo fatto, la soddisfazione di lavorare e ottenere qualcosa di degno. La storia si è conclusa in un modo che mi è sembrato davvero soddisfacente. Spero che gli altri lo trovino soddisfacente come me".



Nel cast del film, oltre a Harrison Ford nel ruolo di Indy, anche Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas e John Rhys-Davies. Scoprite su Everyeye tutti i misteri del nuovo trailer di Indiana Jones e il quadrante del destino.