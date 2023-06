Indiana Jones e il Quadrante del Destino: il futuro del franchise è sul piccolo schermo?

Indiana Jones e il Quadrante del Destino deve ancora uscire nei cinema e già uno dei focus principali di discussione comincia a riguardare eventuali spinoff della saga dopo che Harrison Ford ha detto addio al personaggio. Ne hanno già parlato il regista dell’ultimo film, James Mangold, e kathleen Kennedy, presidentessa della LucasFilm.

Dopo le dichiarazioni fatte da Harrison Ford a proposito di abbandonare per sempre Indiana Jones, molti fan hanno cominciato a chiedersi cosa sarà del franchise e se ci sarà la possibilità di vederlo espandersi grazie a storie parallele ambientate nel suo universo.

Nell’ultimo film viene introdotto il personaggio interpretato da Phoebe waller-Bridge Helena Shaw, che potrebbe servire da punto di partenza per nuove storie legate al franchise.

In tal senso, però, il regista James Mangold è sembrato categorico: “Non sono interessato. Mi rifiuto. Semplicemente non lo farò. La quantità di storie, easter eggs e di fan service a un certo punto inizia a essere antitetica alla creazione di un film. Non è più narrazione, è pubblicità su larga scala”.

Di opinione nettamente diversa Kathleen Kennedy, che vede nella tv il prossimo media di riferimento per il prosieguo dell’universo di Indiana Jones: “È l’ultimo film di Harrison Ford. È così che guardiamo al franchise di Indy. Voglio dire, sinceramente, in questo momento, se dovessimo fare qualcosa, potrebbe essere una serie televisiva tra un po’ di tempo, ma non stiamo facendo nulla per sostituire Indiana Jones. Questo è quanto. Harrison Ford ha fatto cinque film ed è stato estremamente unico nel creare questo ruolo. Noi, e Steven Spielberg è d’accordo, non lo faremmo mai”.

In attesa di poter vedere al cinema l’ultima incarnazione dell’iconico archeologo, vi lasciamo alla nostra analisi del trailer di Indiana Jones e il Quadrante del Destino.