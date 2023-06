Indiana Jones e Il quadrante del destino è un film sui viaggi nel tempo? Parliamone

Dopo avervi rivelato se Indiana Jones e Il quadrante del destino nasconde o meno una scena post-credit, andiamo a parlare più nel dettaglio del gran finale della saga creata da George Lucas e Steven Spielberg e interpretata da Harrison Ford.

Scritto e diretto da James Mangold, Indiana Jones e Il quadrante del destino vede il protagonista Indiana Jones dare la caccia al mitologico quadrante di Archimede, un dispositivo che si suppone nasconda la chiave per viaggiare indietro nel tempo attraverso appositi 'varchi spazio-temporali' in grado di collegare il presente ad uno specifico momento del passato: come da tradizione per la saga, tutto il film è giocato sulla possibilità che il manufatto non sia altro che un reperto da museo di più o meno inestimabile valore, fino a quando - proprio come fu per l'Arca, il Tempio maledetto, il Santo Graal e il teschio alieno - nell'atto finale il vero potere del Quadrante viene sprigionato...

...rivelando che, si, il Quadrante del Destino può essere usato per viaggiare nel tempo: alla sua ultima avventura, dunque, Indiana Jones conquista anche il tempo e in una delle ultime sequenze del film i protagonisti vengono sbalzati nella Sicilia di Archimede, nel 200 A.C. circa, dove per la prima volta Henry Jones Jr si ritrova faccia a faccia con ciò che lo ha sempre affascinato...la Storia! Mangold, che ci dipinge Indiana Jones come un uomo fuori dal tempo (totalmente disinteressato alla corsa verso il futuro, cioè l'Allunaggio, dato che lui i tesori li ha sempre cercati nel passato: emblematica, in questo senso, la corsa a cavallo davanti agli astronauti) corona questa tesi slegando letteralmente Indiana Jones dal suo tempo e portandolo all'epoca dei romani.

Tecnicamente dunque si, Indiana Jones e Il quadrante del destino è un film di viaggi nel tempo: le teorie, emerse anni fa fin da quando le foto dal set iniziarono a mostrare una grande battaglia di soldati romani, si sono dimostrate vere. Ve lo aspettavate? Ditecelo nei commenti!

Per altre letture, sapete che Indiana Jones e Il quadrante del destino svela il destino di Mutt, il figlio di Indiana Jones interpretato da Shia LaBeouf durante gli eventi del quarto episodio Indiana Jones e Il regno del teschio di cristallo?