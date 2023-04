Indiana Jones e Il quadrante del destino: il film rappresenterà la fine della saga

Dopo l'ufficialità del debutto di Indiana Jones e Il quadrante del destino a Cannes, arrivano anche le prime informazioni sul prossimo film della saga con protagonista Harrison Ford, che a quanto pare rappresenterà la conclusione definitiva della serie creata da George Lucas e Steven Spielberg.

Certo il termine 'definitiva' nel cinema può assumere significati molto malleabili, ma le nuove dichiarazioni del regista e sceneggiatore James Mangold, che per la prima volta sostituisce Spielberg alla guida di un film del franchise dedicato all'avventuriero più famoso del grande schermo, non lasciano molto spazio alle interpretazioni. "I miei leggendari collaboratori ed io siamo molto entusiasti di condividere con voi questa nuovissima e ultima avventura di Indiana Jones", ha detto Mangold in una dichiarazione di accompagnamento all'annuncio del debutto del film al Festival di Cannes - con oltre un mese d'anticipo rispetto all'uscita nei cinema di tutto il mondo prevista per giugno (per alcuni segno che la Disney abbia molta fiducia nella qualità del film, al punto da non temere recensioni negative).

Inoltre, un nuovo comunicato stampa ufficiale della Lucasfilm descrive il film come "l'attesissimo capitolo finale dell'amato franchise di Indiana Jones". Queste nuove informazioni arrivano a pochi giorni dalle indiscrezioni secondo cui Disney+ avrebbe cancellato la serie tv prequel di Indiana Jones, che si mormorava essere in lavorazione per la piattaforma di streaming on demand.

Il franchise di Indiana Jones è giunto veramente al termine? Solo il tempo ce lo dirà.