Indiana Jones e il Quadrante del Destino: la critica si divide dopo le anteprime

Il quinto e ultimo lungometraggio dedicato a Indiana Jones sta per sbarcare nei cinema di tutto il mondo. Indiana Jones e il Quadrante del Destino racconterà ancora una volta le gesta dell’archeologo mostrandocelo alle prese con la corsa allo spazio e con l’età. Intanto, le prime reazioni della critica in merito al film sono contrastanti.

Abbiamo già analizzato nel dettaglio il trailer di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, l’ultimo film con protagonista Harrison Ford nei panni di uno degli eroi più celebri e iconici della cinematografia contemporanea.

Il film sarà il primo del franchise a non vedere alla regia Steven Spielberg e a non essere stato scritto da George Lucas con Harrison Ford che si ritroverà dunque orfano dei due storici compagni d’avventure e con i fan che non sanno bene cosa possano aspettarsi dal nuovo capitolo della saga.

Le prime reazioni della critica all’anteprima del film sono state indicative di quanto Il Quadrante del Destino saprà essere divisivo: se per Simon Thompson di Forbes e Don Kaye di Den of Geek sarebbe la noia a farla da padrone nel nuovo film diretto da James Mangold, secondo Kim Horcher di IGN e Lee Travis di Nerdist il nuovo Indy non manca di divertire e rende giustizia alla saga.

A proposito del film, il regista aveva dichiarato a Comicbook: “Che tipo di Indiana Jones avremo di fronte? La mia speranza è che regali al pubblico un giro sulle montagne russe. Per esempio i primi 25 minuti di Indiana Jones e il Quadrante del Destino sono ambientati negli anni ’40 e abbiamo provato a fare un nuovo vecchio film di Indiana Jones riportando in scena quello che probabilmente vi manca di quelle immagini. Poi si precipita giù e si atterra alla fine degli anni ’60 con un Indy settantenne e in una situazione diversa”.

La sinossi ufficiale di Indiana Jones e il Quadrante del Destino recita: "Trovandosi in una nuova era e avvicinandosi alla pensione, Indy lotta per inserirsi in un mondo che sembra averlo superato. Ma quando i tentacoli di un male fin troppo familiare tornano sotto forma di un vecchio rivale, Indy deve indossare il cappello e prendere la frusta ancora una volta per assicurarsi che un antico e potente artefatto non cada nelle mani sbagliate".

Non vediamo l’ora di poter vedere al cinema l’ultima grande avventura di Indiana Jones, e, sperando sappia riportarci negli anni ’80 riuscendo allo stesso tempo a regalarci qualcosa di nuovo, vi lasciamo al poster ufficiale di Indiana Jones e il Quadrante del Destino.