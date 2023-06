Indiana Jones e Il quadrante del destino, arrivano i gadget Disney ispirate al film

Per celebrare il ritorno sul grande schermo di Indiana Jones con l’ultimo, attesissimo capitolo dell’iconico franchise targato Lucasfilm, sono disponibili da oggi tanti nuovi prodotti ufficiali di Disney ispirati a Indiana Jones e Il quadrante del destino.

L’assortimento include i nuovissimi accessori shopDisney, le Action Figure di Hasbro ispirate ai protagonisti del film, i set da costruzione Lego, gli immancabili personaggi da collezione Pop! di Funko e tanto altro. Inoltre, sullo speciale Store Amazon dedicato è disponibile anche un'ampia selezione di T-shirt con tante stampe tra cui scegliere, senza dimenticare che sullo shopDisney sono inoltre disponibili anche due pezzi per veri collezionisti e amanti di Indiana Jones: il 'Borsello Indiana Jones', perfetto per le avventure fra le rovine archeologiche della domenica o anche un semplice giro in città, in robusta tela di cotone e con una pratica tracolla per tenere le mani libere e difendersi dai nemici (o concedersi un caffè); e anche la 'Giacca Indiana Jones', splendida riproduzione dell'originale modello con effetto vintage, con una cerniera in ottone e tasche con patta sul davanti per riporre i preziosi tesori scoperti nelle avventure di ogni giorno.

Nel nuovo film Indiana Jones e il Quadrante del Destino, disponibile da oggi 28 giugno nelle sale italiane, Harrison Ford torna nel ruolo del leggendario eroe archeologo, in un’epica e travolgente avventura in giro per il mondo insieme ad un cast che include anche Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, JohnRhys-Davies, Mad Mikkelsen, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Olivier Richters e Ethann Isidore.

