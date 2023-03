Indiana Jones e il Quadrante del Destino arriva a Cannes 2023

Secondo la nostra fonte, il quinto film con Harrison Ford (Indiana Jones e il Quadrante del Destino) potrebbe andare in concorso al prossimo festival di Cannes 2023, che si svolgerà dal 16 al 27 maggio.

Non c'è ancora conferma della notizia, ma da alcune fonti interne appaiono comunque due date in cui si potrebbe svolgere l'anteprima del film: il 17 e il 18 dello stesso mese.

Questo non è il primo film della saga ad essere in concorso a Cannes: già nel 2008 Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo aveva ricevuto una standing ovation di ben 4 minuti durante la sua première al festival.

Per concludere, vi informiamo che Indiana Jones e il Quadrante del Destino uscirà in Italia, come in Francia, il 28 Giugno di quest'anno. Questa data d'uscita ufficiale (insieme al titolo rinnovato di Indiana Jones (precedentemente: Indiana Jones e la Ruota del Destino).

Nel frattempo, è possibile vedere un'altra straordinaria interpretazione di Harrison Ford in Shrinking per Apple TV+. Insieme a lui c'è anche Jason Segel (attore conosciuto per il ruolo di Marshall in How I Met Your Mother): i due interpretano due psicologi estremamente qualificati, ma uno dei due, a causa di un lutto famigliare, rivoluzionerà il suo approccio con i pazienti, ottenendo dei risultati sorprendenti. In attesa del quinto capitolo di Indiana Jones, vi informiamo che i 10 episodi di Shrinking sono disponibili sulla piattaforma streaming.