Indiana Jones e Il quadrante del destino, annunciata la data d'uscita home-video

In attesa di scoprire quando uscirà su Disney+ Indiana Jones e Il quadrante del destino, la Disney ha annunciato la data d'uscita del quinto e ultimo capitolo della saga d'avventura con Harrison Ford sul mercato home-video.

Secondo quanto reso noto dalla Walt Disney Company, Indiana Jone e Il quadrante del destino arriverà in Digital HD a partire dal 29 agosto negli Stati Uniti, mentre sebbene una data d'uscita per la versione 4K Ultra HD e Blu-ray fisica non sia ancora stata resa nota, le indiscrezioni online puntano ad un debutto nel mese di settembre/ottobre (mentre in Italia l'edizione fisica dovrebbe debuttare a novembre, ma anche in questo non c'è ancora nulla di confermato ufficialmente). Per quanto riguarda i contenuti speciali di Indiana Jones e Il quadrante del destino, da segnalare che l'edizione digital godrà di un intero documentario in cinque capitoli (Prologo, New York, Marocco, Sicilia, Finale) per ripercorrere la realizzazione del film di James Mangold.

Ricordiamo che, purtroppo per Disney, Indiana Jones 5 è stato un grande flop per lo studio, avendo incassato poco più di 370,7 milioni a livello globale su un budget stimato di 300 milioni budget di produzione: è chiaro che ora la Disney punterà a massimizzare le vendite home-video, sia digital che fisico, e i guadagni sui diritti del passaggio tv in streaming, per cercare di recuperare le spese.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità relative all'uscita home-video e streaming di Indiana Jones 5.