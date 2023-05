Indiana Jones: I predatori dell'arca perduta torna in sala per Il quadrante del destino

Proprio come accaduto recentemente con Star Wars: Il ritorno dello Jedi in occasione del 40esimo anniversario, Lucasfilm ha annunciato in queste ore che in vista dell'uscita di Indiana Jones e Il quadrante del destino riporterà nelle sale il primo storico capitolo della saga con Harrison Ford.

Stiamo parlando ovviamente de I predatori dell'arca perduta del 1981, che negli Stati Uniti tornerà nei cinema di tutto il paese il 4 e il 7 giugno, una due-date che darà ai fan la possibilità di vedere (o rivedere) la prima avventura di Indiana Jones sul grande schermo prima dell'uscita dell'ultimo capitolo della saga con Harrison Ford, che arriverà invece a fine mese. Contrariamente a quanto fatto con Il ritorno dello Jedi nei giorni scorsi, comunque, la distribuzione per il ritorno de I predatori dell'arca perduta nelle sale non sarà massiccia e al momento sono previsti soltanto tre orari di programmazione per i cinema che hanno aderito all'iniziativa. Non ci aspettiamo che l'iniziativa coinvolga anche il mercato italiano, ma come sempre vi terremo aggiornati.

I predatori dell'arca perduta è considerato uno dei più grandi film mai realizzati nonché il prototipo del cinema d'avventura moderno: alla sua uscita, nel 1981, divenne un fenomeno popolare e risultò il più alto incasso dell'anno a livello mondiale, ottenendo anche 9 nomination agli Oscar 1982 - incluse quelle per miglior film e miglior regia a Spielberg - vincendo in cinque categorie: effetti speciali, sonoro, montaggio sonoro, scenografie e montaggio.

Indiana Jones e Il quadrante del destino uscirà il 28 giugno in Italia. A questo proposito, scoprite la reazione di Spielberg dopo aver visto Indiana Jones 5.