Indiana Jones, Phoebe Waller Bridge pronta allo spin-off su Helena: 'C'è spazio per lei'

Indiana Jones e Il quadrante del destino è arrivato al cinema con la promessa che rappresenterà l'ultima volta di Harrison Ford nei panni del mitico archeologo creato da Steven Spielberg e George Lucas, ma ciò non vuol dire che Disney e Lucasfilm debbano dire per sempre addio al franchise.

Come confermato dagli stessi dirigenti della Disney nelle scorse settimane, infatti, la saga di Indiana Jones potrebbe continuare in futuro con nuove 'espansioni', vale a dire - in teoria - nuove avventure spin-off ambientate nel mondo di Indiana Jones ma incentrate su altri personaggi avventurieri, più o meno legati al professor Jones: tra tutti, al momento la candidata ideale sembrerebbe Helena, il personaggio interpretato da Phoebe Waller Bridge in Indiana Jones e Il quadrante del destino, e a questo proposito ecco che cosa ha detto l'attrice e sceneggiatrice in una recente intervista promozionale con Vanity Fair.

"Non è possibile sostituire Indiana Jones in alcun modo, ovviamente. Ma sento che questo personaggio ha molto da dire, era fresco sulla pagina e quando ha preso vita ha dato la sensazione di potersi prendere maggior spazio in questo mondo. Sono convinta che sia il momento giusto per una star d'azione femminile, soprattutto se leggermente goffa e casinista. Chissà, forse, in futuro..." Vale la pena notare, a proposito di star d'azione al femminile, che al momento Phoebe Waller Bridge sta sviluppando la serie tv di Tomb Raider, che sarà prodotta e distribuita dalla piattaforma di streaming on demand Prime Video. Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

