Indiana Jones: il personaggio di Phoebe Waller Bridge? È come Barbara Stanwyck

Nuovo regista di Indiana Jones, James Mangold rivela alcuni dettagli sul personaggio interpretato da Phoebe Waller Bridge.

"Avevo molto in mente il personaggio di Barbara Stanwyck in 'The Lady Eve' di Preston Sturges. Vediamo che il personaggio di Phoebe è un po' uno squalo di carte [e] mi è venuta l'idea di una specie di archeologa truffatrice che fa parte della generazione moderna che è più fissata sul successo, sulla fama o sul denaro piuttosto che trovare necessariamente cose di grande importanza e metterli in un museo o in un luogo sicuro”, ha rivelato il regista in un'intervista riportata dalla nostra fonte.

"Sembrava essere un meraviglioso contrasto con Indy, in particolare Indy nei suoi anni da senior - il suo idealismo sul lavoro di archeologo. Ma ha anche prodotto una sorta di picchiettio e un modo di provare a scrivere e dirigere Phoebe, in termini di velocità con cui si muove e gira gli angoli", ha aggiunto.

Per poi concludere dicendo: "Ma la prossima volta che la vediamo, è un essere umano completamente diverso, un po 'sofisticato, vestito in modo elegante, e un po' maleducato e cinico, e piuttosto spietato con un programma molto cinico. Penso che Phoebe fosse incantata dal dover fare quei tagli."

In attesa de film vi rimandiamo a tutti i segreti nel trailer di Indiana Jones e il Quadrante del destino!