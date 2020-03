Indiana Jones e la Maledizione di Hellraiser: i due franchise uniti in un fan trailer

Con l'addio di Steven Spielperg alla regia di Indiana Jones 5 non si può davvero sapere che direzione prenderà il nuovo film. Un fan ha però le idee molto chiare e nel trailer pubblicato su Youtube annuncia "Indiana Jones e la Maledizione di Hellraiser".

Il buon archeologo ha dovuto affrontare una serie infinita di sfide al limite del paranormale, tra arche perdute e teschi alieni, ma in effetti non si era mai imbattuto nello spaventoso Pinhead. Nel video vediamo alcune scene riprese dai primi film con Harrison Ford unite in maniera intelligente con alcune sequenze di Hellraiser, a creare un inquietante trailer in crescendo che sconfina nelle tinte horror-gore.

La descrizione dell'utente Deformed Lunchbox spiega: "Il dottor Indiana Jones è tornato! Questa volta gli è stato commissionato un viaggio da una strana agenzia, con lo scopo di ritrovare un cubo antico che dovrebbe contenere il misterioso potere di Hellraiser. Quando Indy trova il cubo e risolve il diabolico segreto, rilascia accidentalmente Pinhead e i Cenobiti sul pianeta. I Cenobiti uccidono milioni di persone, inclusa tutta la famiglia e gli amici di Indiana Jones a Princeton, nel New Jersey. Pinehead raduna tutte le anime dannate delle persone che Indy ha ucciso nel corso degli anni, e gliele spedisce contro con lo scopo di tormentarlo! Indiana Jones quasi impazzisce per questo. Riuscirà a resistere e a distruggere i Cenobiti? O l'ira di Hellraiser dominerà il mondo? Riuscirà Indy a trovare una soluzione alla distruzione e al caos dell'inferno? L'umanità riuscirà a prevalere?!"

Un plot niente male, che potrebbe fare la felicità del pubblico... o per lo meno di chi ama i film di serie B e il trash più assoluto. Sicuramente l'utente in questione è riuscito a fare molto di più rispetto agli autori di Hellraiser, che hanno provato più volte a scrivere un soggetto per un crossover che vedesse la presenza di Pinhead e Michael Myers (di Halloween), senza successo.

Chissà cosa ne penserà Harrison Ford di tutto ciò. L'attore, che ha recentemente rivelato quale sia la sua battuta preferita di Indiana Jones, potrebbe aver apprezzato il trailer e magari avrà modo di commentarlo con uno dei suoi sagaci commenti.