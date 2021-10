Indiana Jones, Mads Mikkelsen con Harrison Ford in Italia: che personaggio interpreterà?

Harrison Ford è tornato a lavoro a pieno regime dopo l'incidente avvenuto sul set nei mesi scorsi, e ora che le riprese di Indiana Jones si sono spostate in Sicilia ecco spuntare in Italia anche l'acclamato attore Mads Mikkelsen.

Come potete vedere cliccando sul link della fonte che trovate in calce all'articolo, il Daily Mail ha pubblicato tante nuove foto dal set italiano di Indiana Jones 5: Harrison Ford sembra l'Indy che tutti ricordiamo, di nuovo nella sua tipica giacca di pelle e cappello fedora d'ordinanza, mentre dai nuovi scatti emersi online i fan stanno cercando di capire che ruolo avrà Mads Mikkelsen; purtroppo le foto non forniscono grossi indizi, e lo mostrano vestito con un abito grigio molto elegante come se si apprestasse a partecipare ad una qualche sorta di evento esclusivo. Nelle gallery del Daily Mail si può intravedere anche una vecchia macchina con decorazioni floreali, che farebbe pensare alla celebrazione di un matrimonio. Ovviamente i dettagli della storia rimangono al cento per cento top secret, quindi al momento è impossibile stabilire i vari chi cosa dove perché e quando del caso.

Ricordiamo che, per la prima volta nella storia della saga, Steven Spielberg non sarà il regista del nuovo capitolo di Indiana Jones: l'autore, rimasto in qualità di produttore della pellicola, ha ceduto oneri ed onori a James Mangold, che dirigerà un cast che include anche Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge e Toby Jones, fra gli altri.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti. La data d'uscita di Indiana Jones 5, il cui titolo ufficiale è ancora sconosciuto, è fissata al 28 luglio 2022.