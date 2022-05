Indiana Jones, Lucasfilm rassicura i fan: 'Non faremmo mai un film senza Harrison Ford'

Se siete preoccupati per il futuro del franchise di Indiana Jones, beh, potete tirare un sospiro di sollievo, perché il boss di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha dichiarato che senza Harrison Ford non si faranno nuovi film sull'archeologo più badass del grande schermo.

In una recente intervista, Kathleen Kennedy, Presidente di Lucasfilm, ha parlato a lungo dei franchise di punta della compagnia, in particolare di Star Wars (ad esempio, sappiamo che non c'è nessun film di Star Wars prodotto da Kevin Feige al momento), ma quando il discorso si è spostato sulle lezioni apprese con l'esperienza, è stato impossibile non citare Harrison Ford e due dei suoi personaggi più celebri.

"Ci dovrebbero essere dei momenti, durante il percorso, in cui impari certe cose. [Solo] è stato certamente uno di questi" ha affermato Kennedy "Alcune persone hanno detto che Solo doveva essere una serie tv, ma anche uno show televisivo senza Harrison Ford come Han Solo... Alla fine è la stessa cosa. E forse è qualcosa che avrei dovuto comprendere prima".

Per questo, quando si tratta di Indy, Kennedy ha voluto chiarire: "Non realizzeremmo mai un film di Indiana Jones senza Harrison Ford".

"Abbiamo appena completato il quinto film di Indiana Jones, e posso dirvi che non c'è stato giorno sul set che io non abbia esclamato 'Ah, sì, è proprio Indiana Jones!'" ha aggiunto infine.