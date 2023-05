Indiana Jones, Lucasfilm gela i fan: 'Il franchise può continuare senza Harrison Ford'

Dopo che la Disney ha parlato, qualche giorno fa, di possibili nuove espansioni per il franchise di Indiana Jones, la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha commentato il futuro della saga dopo Indiana Jones e Il quadrante del destino.

Come saprete, il nuovo film della saga sarà l'ultima volta nei panni di Indiana Jones per Harrison Ford, che dopo questo quinto episodio appenderà definitivamente frusta e fedora al chiodo, ma la Kennedy è convinta che il franchise di Indiana Jones abbia del potenziale per nuovi episodi, magari allontanandosi dalla figura del mitologico archeologo Henry Jones Jr. Non a caso, la presidente di Lucasfilm ha espressamente citato la chiacchierata serie tv di Indiana Jones che si mormora essere in sviluppo per la piattaforma di streaming on demand Disney+.

"Questo film sarà l'ultimo capitolo di Harrison. È così che guardiamo al franchise di Indy", ha detto Kathleen Kennedy durante una recente intervista per il podcast di Dagobah Dispatch. "Voglio dire, sinceramente, in questo momento, se dovessimo fare qualcosa dopo Il quadrante del destino, potrebbe essere in forma di serie televisive, ma di certo non sostituiremo Indiana Jones affidando il ruolo a qualcun altro. Questa sarà l'ultima avventura." La Kennedy ha continuato: "Ci sono cinque film con Harrison Ford. E Harrison è troppo specifico e unico nel suo genere, unico in questo ruolo, per essere sostituito. Noi, e anche Steven [Spielberg, ndr] è d'accordo, semplicemente non faremo un altro film".

Insomma, almeno da queste dichiarazioni pare evidente che Lucasfilm abbia in mente di portare il franchise di Indiana Jones su Disney+ ma con una sorta di spin-off, ambientato nello stesso mondo delle avventure dei film ma incentrato su un altro personaggio. Del resto, dopo Star Wars quello di Indiana Jones rappresenta il secondo franchise di punta della casa di produzione che oggi fa capo a Disney: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Indiana Jones e Il quadrante del destino arriverà al cinema dal 28 giugno.