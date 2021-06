Indiana Jones, il leggendario cappello di Harrison Ford venduto ad una cifra folle!

Una tre giorni di aste d'oggetti di scena di Hollywood è in corso in questi giorni presso il Prop Store. The Hollywood Reporter ha fatto notare che uno dei più importanti lotti battuti è il noto cappello Fedora indossato da Harrison Ford in Indiana Jones e il tempio maledetto nel 1984. E il copricapo è stato venduto ad una cifra da capogiro.

Per Fedora sono stati spesi ben 300.000 dollari. E sono stati messi all'asta anche altri oggetti del franchise, tra cui un ciak usato in I predatori dell'arca perduta (venduto per 27.500 dollari), una Temple Arrow peruviana (venduta a 7.000 dollari) e un oggetto di scena autografato da Harrison Ford (venduto per 3.000 dollari).



La produzione del quinto film di Indiana Jones è attualmente in corso, con Harrison Ford pronto ad indossare nuovamente il suo storico cappello e portare con sé la sua frusta. Ad inizio settimana è stato annunciato che Harrison Ford è rimasto ferito durante le prove di una scena ai Pinewood Studios.

I dettagli dell'infortunio sono ancora poco chiari ma pare che la star, 78 anni, si sia fatta male alla spalla.

"Durante le prove per una scena di combattimento, Harrison Ford ha subito un infortunio alla spalla. La produzione proseguirà mentre viene valutato il processo appropriato del trattamento e il programma delle riprese verrà riconfigurato secondo necessità nelle prossime settimane" ha dichiarato Disney in una nota.

Indiana Jones 5 è diretto da James Mangold ed è la prima volta che Harrison Ford torna nel franchise senza George Lucas e Steven Spielberg.



