Indiana Jones, Jonathan Ke Quan ricorda:'Carrie Fisher e Mark Hamill vennero sul set'

Fresco vincitore del Golden Globe per il film Everything Everywhere All at Once, Jonathan Ke Quan ha ricordato il periodo delle riprese di Indiana Jones e il tempio maledetto, il suo esordio al cinema ancora bambino nel 1984, diretto da Steven Spielberg. Quan si è soffermato in particolare sulla visita di due star.

Al podcast Happy So Confused ha dichiarato:"Abbiamo girato la maggior parte del film a Londra, agli Elstree Studios, e un giorno due adulti sono venuti a trovarci e non sapevo nemmeno chi fossero in quel momento. Erano Carrie Fisher e Mark Hamill e abbiamo trascorso un intero pomeriggio insieme. È stato solo dopo il film, quando George Lucas mi ha mostrato Star Wars che ho realizzato 'Oh, mio Dio, quel pomeriggio mi sono divertito così tanto con Luke Skywalker, Han Solo e la principessa Leia!'".

Jonathan Ke Quan è presente tra i vincitori dei Golden Globe, premi assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association.



All'epoca del film di Spielberg, Jonathan Ke Quan aveva 12 anni ed era al debutto sul grande schermo nel ruolo di Short Round in Indiana Jones e il tempio maledetto, al fianco della star del film Harrison Ford. Quan avrebbe consolidato la propria notorietà con il ruolo di Data nel successivo cult anni '80 prodotto da Steven Spielberg e diretto da Richard Donner, I Goonies.

Quan recitò al fianco di Sean Astin, Josh Brolin e Corey Feldman.



In questi giorni Jonathan Ke Quan ha difeso Indiana Jones dalle accuse di razzismo, evidenziando come si trattasse di altri tempi.