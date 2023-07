Indiana Jones, James Mangold sul finale controverso: 'Volevo sorprendere lo spettatore'

Molti spettatori credono che la saga, giunta a Indiana Jones e il quadrante del destino, abbia definitivamente "saltato lo squalo", ma il regista non è dello stesso avviso: in una recente intervista, infatti, James Mangold ha difeso la sorprendente (e a tratti inverosimile) conclusione della pellicola.

"Non riuscivo a trovare un modo per tornare indietro nel tempo e impedire a Mads di compiere le sue azioni nefaste, fino a rinnovare il Terzo Reich" ha dichiarato. "Non c'era nulla di entusiasmante, la dinamica sarebbe stata quella del gatto e del topo. La soluzione? Fare quello che la gente si aspettava, ma sorprenderli sul finale". A questo punto, però, una domanda sorge spontanea: Indiana Jones 5 è basato sui viaggi nel tempo? Di certo, un'opzione simile è ben più difficile da accettare rispetto a una maledizione, una forma di vita aliena o una reliquia dall'inestimabile valore...

Ha inoltre continuato: "Ho anche immaginato una svolta audace. Non si tratta più di ghoul che escono fuori da una scatola e sciolgono le teste delle persone attraverso il potere degli angeli oscuri, o di un cavalieri di settecento anni che vive in eterno nella grotta. No, questi sono tutti al di là di ogni credenza fisica". D'altronde le avventure dell'iconico archeologo ci hanno abituato fin dal principio a una spiccata componente mistica – al riguardo, James Mangold di Indiana Jones 5 ha commentato i momenti magici dei quattro film.

E voi cosa ne pensate? La conclusione del quinto capitolo è in linea col resto del franchise, oppure ha osato troppo, stavolta? Fatecelo sapere nei commenti!