Indiana Jones incontra Han Solo in un curioso crossover strappalacrime

La carriera di uno come Harrison Ford non si può certo ridurre a due soli personaggi, ma non neghiamolo: chiunque al sentir nominare l'attore va con il pensiero a uno tra Indiana Jones e Han Solo, probabilmente i due personaggi più iconici della carriera di Ford.

Iconici quanto, ovviamente, figli di mondi completamente diversi: ben piantato con i piedi per terra (anzi, spesso sottoterra) il nostro amato archeologo, tanto impelagato tra galassie e battaglie a colpi di blaster il caro Han. Possibile, allora, che i due finiscano per incontrarsi?

Beh, forse non lo sapevate, ma in realtà il grande incontro è già avvenuto: l'occasione fu Into the Great Unknown, un fumetto scritto da W. Haden Blackman, Steve Dutrol, Sean Murphy e Dan Jackson ed incluso nella raccolta non canonica Star Wars 19, pubblicata nel 2004. Nel fumetto in questione vediamo il povero Han schiantarsi sulla Terra con il Millennium Falcon, venendo poco dopo ucciso insieme a Chewbacca da un'orda di nativi americani.

Una triste fine per il nostro eroe, il cui scheletro viene ritrovato un bel po' di tempo dopo da chi altri se non Indiana Jones? Un crossover curioso quanto drammatico, che per quanto non canonico resterà sicuramente un bell'omaggio ai due personaggi più popolari di Ford.

A proposito: sapevate come l'attore si procurò la cicatrice che caratterizza Indiana Jones? Qui, invece, trovate la storia delle torture inflitte ad Harrison Ford da Barbra Straisand.