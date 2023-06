Indiana Jones, Harrison Ford sull'IA: 'Felice che venga utilizzata quando è d'aiuto'

Che piaccia o meno, l'Intelligenza Artificiale è destinata a ricoprire un ruolo sempre più importante nel cinema negli anni a venire: una prospettiva che a molti sembra non far troppo piacere, e che viene invece vista da altri come una grande opportunità. Con quale delle due categorie si schiera dunque il nostro Harrison Ford?

Il protagonista di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, che ha recentemente spiegato la necessità di aspettare ben 15 anni tra il quarto e il quinto film di Indy, si è detto tutt'altro che contrario all'utilizzo dell'IA nella settima arte, ponendo però come conditio sine qua non il fatto che ciò porti effettivamente dei vantaggi dal punto di vista artistico.

"Quando è d'aiuto sono felice che venga utilizzata, mentre quando non lo è provo disappunto per il fatto che si sia deciso di utilizzarla. Penso che non sia una questione di tecnologia, ma di come la usi. Abbiamo la capacità di generare più nemici di quanti se ne siano mai visti, più aerei nel cielo di quanti ne abbiamo mai visti. Ciò che si rischia di perdere però è l'aspetto umano, e se perdi quello perdi la capacità degli spettatori di godere di quell'esperienza che consiste nei personaggi, nella storia che racconti" sono state le parole di Ford.

Ben venga l'IA, dunque, ma solo se utilizzata con criterio. Ci sembra un parere più che equilibrato, non trovate? Intelligenza Artificiale a parte, comunque, in giro ci si comincia a chiedere se il futuro di Indiana Jones non possa essere il piccolo schermo.