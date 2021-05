Indiana Jones: Harrison Ford torna a brillare nel trailer della nuova edizione in 4K!

Paramount Pictures ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della nuovissima edizione home video rimasterizzata in 4K della mitica saga cinematografica di Indiana Jones. Nel cofanetto saranno presenti ovviamente tutti e quattro i film della saga diretti da Steven Spielberg, più ulteriori dischi Blu-Ray ricchi di contenuti speciali inediti.

L'edizione sarà disponibile per il momento solo nel Regno Unito e consisterà di ben nove dischi Blu-Ray al suo interno. Ecco tutti i dettagli del cofanetto.

Come detto saranno nove i Blu-Ray presenti in questa nuova edizione in home video della saga nata dalla penna di George Lucas e diretta interamente da Steven Spielberg. Di questi 4 dischi saranno Blu-Ray in 4K con i film dotati di audio rimasterizzato, più altri 4 Blu-Ray relativi ai quattro precedenti film e un Blu-Ray ulteriore con materiale aggiuntivo che è la vera novità di questa ricca edizione. Il cofanetto sarà messo in commercio l'8 giugno 2021 e il prezzo sarà di circa 80 sterline (circa 94€).

Nel frattempo, sappiamo che la Disney è al lavoro sul quinto capitolo di Indiana Jones che verrà diretto da James Mangold, subentrato all'uscente Spielberg; il regista di Logan e Ford vs Ferrari negli ultimi mesi non ha svelato grossi dettagli in merito alla sua interpretazione del celebre avventuriero creato (e finora sempre diretto) da Steven Spielberg, ma in una recente apparizione sul social network Twitter ha accennato all'ambientazione temporale di Indiana Jones 5, che potrebbe aver luogo negli anni '60.

Nel post che trovate in calce si legge infatti: "I Velvet Underground sono fottutamente fantastici. Proprio così. Questo è il mio tweet. (Nota - Vivo mentalmente nella New York degli anni '60 in questo momento, perché è lì che si svolgono tutti i film a cui sto lavorando.)".

In Indiana Jones 5 ci saranno anche Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen, che già non vede l'ora di iniziare le riprese.