Indiana Jones, Harrison Ford a passeggio per le strade di Londra dopo l'infortunio sul set

Harrison Ford si aggira per le strade di Londra a qualche settimana di distanza dall'infortunio sul set del quinto capitolo di Indiana Jones, dove ha riportato dei danni alla spalla.

Non sembra ancora guarito del tutto l'interprete di Indy, Harrison Ford, che dagli ultimi avvistamenti in quel di Londra, nel quartiere di Mayfair, sembra indossare ancora fascia e tutore per l'infortunio riportato il mese scorso sul set del film diretto da James Mangold.

Come rivelato anche da un comunicato ufficiale da parte della Walt Disney Company, l'attore si era fatto male a una spalla durante le prove per una scena di lotta.

"Nel frattempo che degli appropriati provvedimenti medici verranno presi per trattare l'infortunio [di Ford], la produzione proseguirà, e un riconfigurato calendario delle riprese verrà di conseguenza messo in atto nelle settimane successive" si leggeva nel comunicato.

In tanto, dei leak trapelati sul web avrebbero reso noto il titolo ufficiale di Indiana Jones 5, che dovrebbe essere ambientato, almeno in parte, negli anni '60. Per ora, tuttavia, di confermato vi è è ancora molto poco, come il fatto che al fianco di Ford vedremo recitare anche Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, Toby Jones, Thomas Ketschmann e Shaunette Renée Wilson, e che il film arriverà nelle sale a luglio 2022.