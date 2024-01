Indiana Jones, Harrison Ford ha interpretato Indiana Jones e L'antico cerchio?

Harrison Ford è tornato per interpretare Indiana Jones e L'antico cerchio? Dopo aver ricostruito la cronologia completa della saga di Indiana Jones alla luce del nuovo capitolo videoludico in arrivo per Xbox, facciamo chiarezza sul coinvolgimento della star.

Come già confermato dalla sezione videogame di Everyeye, purtroppo Harrison Ford non fa parte del cast di Indiana Jones e L'antico cerchio: ovviamente il protagonista del nuovo videogame sviluppato da Bethesda avrà il volto del mitico attore hollywoodiano, ringiovanito all'epoca de I predatori dell'arca perduta (dato che gli eventi de L'antico cerchio saranno ambientati prima di quelli di Indiana Jones e L'ultima crociata di Steven Spielberg), ma questa volta la voce di Indy sarà quella di Troy Baker, una vera e propria garanzia quando si tratta di interpretazioni videoludiche.

Ricordiamo che Indiana Jones e Il quadrante del destino è stato l'ultimo capitolo della saga con Harrison Ford, con l'attore che ha promesso che nessun altro interpreterà l'avventuriero creato da George Lucas e Steven Spielberg dopo di lui. Nonostante queste dichiarazioni, comunque, la Disney ha lasciato intendere che il franchise di Indiana Jones potrebbe continuare in varie forme, questo però prima dei pessimi risultati al botteghino ottenuti dal film di James Mangold.

Per celebrare Harrison Ford, vi segnaliamo che su Disney+ potete trovare il film originale Indiana Jones: Eroi senza tempo.